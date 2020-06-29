AFP: США выведут часть военных из Германии и перебросят их поближе к России 29.06.2020, 8:11

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Это станет сигналом для Кремля.

Министр обороны США Марк Эспер представит президенту Дональду Трампу варианты вывода тысяч американских военнослужащих из Германии, многие из которых будут переброшены в Восточную Европу, заявили в Пентагоне. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на AFP.

По словам двух высокопоставленных представителей Пентагона, план предусматривает сокращение постоянно присутствующих 25 000 американских военных в Германии на 9500 человек.

По словам источников AFP, часть из этих 9500 военнослужащих вернутся в США, а других переведут в страны Восточной Европы.

Эти изменения, по словам представителей Пентагона, должны стать предупреждением российскому президенту Владимиру Путину, чьи военные амбиции подтверждаются аннексией украинского Крыма.

Сообщается, что собеседники агентства не уточнили, в какую именно из европейских стран могут быть переброшены военные из Германии, однако Трамп, встречаясь в среду с польским президентом Анджеем Дудой, говорил об американском присутствии в Польше.

Отмечается, что до настоящего времени, в моменты обострения отношений с Москвой, Североатлантический альянс перебрасывал войска к близким в Россию стран только временно. Но теперь США видят в аннексии Крыма и продолжающемся конфликте на востоке Украины возможность освободиться от прежних обязательств, пишет AFP.

Один из источников в Пентагоне сообщил, что переброска военнослужащих будет проводиться на основе двусторонних соглашений между США и странами-партнерами, а не под эгидой НАТО.

По словам собеседника AFP, новая возможная система ротации обеспечивает большую гибкость и высокий уровень непредсказуемости, что делает ее серьезным сигналом для России.