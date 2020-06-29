Гласники 2 Андрей Санников

29.06.2020, 8:50

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Андрей Санников

История делается сегодня.

Был где-то в конце мая чудесный момент единения всех душ, помыслов, устремлений, желаний, надежд и эмоций. И Тихановский был на воле, и Бабарико был мил. И, увлекшись общим настроением, негосударственная пресса перешла на сторону народа.

И было это здорово. Появилось общее дыхание, причем полной грудью. А смердящая (теперь уже буквально), власть начала отползать в свою естественную среду обитания: в канализацию.

Сегодня народные чаяния и желания только окрепли, решимости прибавилось, но что-то неуловимо изменилось в самой атмосфере.

Вот что. Негосударственная пресса изменила тональность. Вдруг стали писать не о том, что объединяет, а о том, что пугает и разъединяет. Не буду уточнять, не хочу. Но вдруг заработали "темники".

Для непосвященных объясню: темник – это спущенная сверху, из органов власти директива, каковой должна быть генеральная линия издания. В нашем случае эта директива спускается спецслужбами и контролируется через личные досье редактора, журналиста или менеджера соответствующего СМИ.

Так вот, вдруг, на самом подъеме позитива в обществе, внезапно заработали "темники" и медиа стали активно сбивать общественный настрой.

Я вовсе не о том, что конкретно и как обязали писать, снимать, говорить всякие такие медиа. У всех есть причины, поверьте, очень серьезные. У кого ипотека, у кого – игорный долг, кто-то просто на зарплате, и надо отрабатывать…Или, к примеру, машину пора менять, а как? Опять же, теще крышу поправить надо бы, а свекрови на новую челюсть раскошелиться. Все очень прагматично и по-человечески, не торбохваты, чай, по-скромному. Но вот незадача: подчинившись "темникам" - незаслуженно обидели людей. А то, что подчинились заметно, как говорит мой друг, даже обезьяне из Сухумского заповедника. Но сейчас не об этом (c).

Почему бы не отбросить всякие условности, послать подальше все "темники", встать рядом с народом и всем вместе вырваться из наваждения.

Почему бы вместо "темников" не начать использовать гласники, то есть такие темы, которые отражают действительность, а не ее гэбешную интерпретацию. Как бы разом всем полегчало!

Гласность доказала свою эффективность в перестройку и потому, что вскрывала суть тоталитарного режима, и потому, что поддерживала перемены, восхищалась героями, не забывала о политзаключенных.

Как бы хотелось во всех независимых медиа вместо скрупулезных подсчетов автозаков и омоновцев читать о подвигах людей, которые продолжают выходить против "Саши 3%". О том, что их имена такие же славные и громкие, как имена участников демонстрации на Красной площади против ввода войск в Чехословакию, или польских борцов за свободу времен "Солидарности", или героев "бархатной революции".

Как бы хотелось видеть в медиа аналитику с точки зрения возможностей, а не обычные стенания "все равно ничего не получится".

Получится! Уже получилось, и возможностей с каждым днем становится все больше. Надо их просто замечать и поддерживать.

Хочется видеть медийный флешмоб в поддержку стихийных флешмобов, объединяющих людей против таракана. Хочется обсуждать, как помочь превратить цепочки людей в волны солидарности.

Всего два месяца назад невозможно было представить, что ненависть к режиму выплеснется на улицы с такой яростью. Желание перемен стало мощной общественной силой, которую заметил и поддержал весь мир. Мировая пресса пишет о белорусских протестах с восхищением и вместе с нами смеется над неадекватным тараканом. СМИ не только играют серьезную роль в обществе, но и обладают огромной силой, которая способна повлиять на историю. В общем, история делается сегодня! Историю делаем мы!

Андрей Санников, "Фейсбук"