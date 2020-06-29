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Врачи сообщили о пожизненных последствиях COVID-19

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  • 29.06.2020, 9:20
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Врачи сообщили о пожизненных последствиях COVID-19
Иллюстрационное фото

У половины вылечившихся от коронавируса в дальнейшем могут возникнуть различные нарушения.

Каждый третий пациент, вылечившийся от коронавируса, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. К такому выводу пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает РБК со ссылкой на The Daily Telegrap.

По данным исследования, у 30% переболевших коронавирусной инфекцией в дальнейшем может развиться фиброз легких. Это заболевание, при котором в легких образуется рубцовая ткань, что приводит к нарушению дыхательной функции и ухудшению насыщения крови кислородом.

У половины вылечившихся могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические нарушения, и около 70% могут страдать от бредового расстройства. У каждого десятого пациента выявляли острое поражение сердца.

По словам ученых, также есть данные о том, что коронавирус способен вызвать повреждения мозга, которые впоследствии могут привести к болезни Альцгеймера.


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