Главред «Комсомолки»: Лукашенко берет и обзывает себя «усатым тараканом» и «Сашей три процента» 14 29.06.2020, 9:28

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Владимир Сунгоркин

Фото: kp.by

Диктатор совершает ошибку за ошибкой.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин высказал свое мнение о ходе избирательной кампании в Беларуси, пишет afn.by.

«Ситуация у наших соседей достаточно непростая. То, что Александр Григорьевич вытворил в Бресте, встретившись с оппозиционерами, повергло в шок многих наблюдателей и всю его свиту. Берет и обзывает сам себя: "усатый таракан", "Саша — три процента"», — говорит Владимир Сунгоркин.

По его мнению, драматичность происходящего в том, что Лукашенко с января совершает ошибку за ошибкой. А это влечет за собой падение рейтинга.

«Ему сейчас социологи дают всего три процента. Даже у Ельцина в начале кампании 1996 года было пять! Но тогда была колоссальная мобилизация. У Лукашенко ничего подобного нет», — отмечает Владимир Сунгоркин.

«Я бы не исключал вероятность того, что Лукашенко может элементарно проиграть выборы 9 августа», — сказал главный редактор «Комсомольской правды».

Он отметил, что Виктор Бабарико никак не может быть российским агентом. «Его поддержала вся оппозиция, Светлана Алексиевич так вообще двумя руками голосует за него. А все потому, что люди устали от закидонов Лукашенко».

«Раньше на дополнительные политические дивиденды Лукашенко мог рассчитывать, показывая какой у него порядок, в отличие от России: поля засеяны, коровы доятся. Но у нас сельское хозяйство сейчас тоже поднялось».