«Сегодня будут и «Перемен!», и кастрюли, обещаю!» 29.06.2020, 9:35

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Как белорусы подключаются к Флешмобу солидарности.

Читательница из Могилева рассказала Telegram-каналу «Баста!», что изменило ее отношение к Флешмобу солидарности.

«Я вас читаю с апреля, - пишет она. - Подписалась ради того, чтобы получать правдивую информацию о коронавирусе.

Сразу отнеслась скептически к идее этого флешмоба. Сейчас уже думаю иначе. Понимаю, что просто стеснялась греметь кастрюлями, непривычно как-то.

А вчера услышала, что кто-то в моем доме, а потом и в доме напротив стучит по посуде. Теперь жалею, что не я была первой. Я поняла, что не так важно каким путем, но если мы будем видеть вовлеченность друг друга в общее дело, то и сможем убрать этого проклятого Лукашенко, который уже все соки из нас повысасывал.

Сегодня будут и «Перемен!», и кастрюли, обещаю!»

Напоминаем, принять участие в Флешмобе солидарности можно каждый день, в 19:00. Открываем окна, выходим на балкон, и стучим тапками, хлопаем, бьем кастрюлями, включаем известные песни типа: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».

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