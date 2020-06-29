Вильнюс объявил конкурс идей для памятника спасавшим евреев 29.06.2020, 9:47

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Памятник планируется установить между Старым городом и Ужуписом.

Вильнюсский муниципалитет объявил конкурс идей для памятника спасавшим евреев, передает Delfi.

«Цель проекта — чтить, увековечивать и актуализировать литовское население, которое спасло евреев во время нацистской оккупации», — рассказали в муниципалитете.

Памятник планируется установить на улице Онос Шимайтес между Старым городом и Ужуписом.

В рамках конкурса внимание будут уделять контекстуальности идеи, социальному воздействию, эстетике, качеству создаваемой среды, а также стоимости проекта. Бюджет на установку памятника с его конструкцией не может превышать 250 тысяч евро, договор будет заключен с победителем.

Первые три места в конкурсе также разделят призы в 5, 3 и 2 тысячи евро соответственно.