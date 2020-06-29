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Они должны уйти

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  • Михаил Касьянов
  • 29.06.2020, 9:59
  • 4,101
Они должны уйти
Михаил Касьянов

Нельзя поддерживать тех, кто лишает народ будущего.

Убежден, что цель проводимой властями спецоперации по принятию поправок в Конституцию России— обеспечение пожизненного правления Владимира Путина на посту президента и закрепление в основном законе его неограниченных полномочий.

После проведения в автоматическом режиме формальных процедур Путин внимательно наблюдает за идущим т.н. «общенародным голосованием» и с нетерпением ждет того дня, когда можно будет продемонстрировать стране и миру «всенародное одобрение» поправок и «любовь россиян к своему лидеру».

Неконституционная процедура «голосования» организована властями так, что положительный его результат гарантирован. Для этого задействованы не только пропагандистские мощности, но и набор административных рычагов от принуждения голосовать в течение аж 7дней до отсутствия независимого наблюдения.

Главный применяемый Путиным пропагандистский прием – изобразить ложную цель поправок, которая будет мотивировать неискушенных граждан к голосованию «За».

Прежде всего это относится к так называемым социальным поправкам, которые призваны имитировать заботу о гражданах: включение в Конституцию норм о минимальном размере оплаты труда и об индексации пенсий. Практического значения эти добавки не имеют, так как обе нормы уже давно включены в российские законы.

Остальные поправки по замыслу властей должны работать на закрепление в головах людей, находящихся в плену пропаганды, путинских «идеологических ценностей».

Следуя законам пропаганды, Путин ломится в открытую дверь: территориальная целостность страны, приоритет российской конституции над международными договорами, русский язык — государственный на всей территории России – всё это есть в действующей Конституции.

При этом добавка о «государствообразующем народе» ущемляет права других народов страны и может подтолкнуть всплеск сепаратистских и центробежных тенденций.

Другие добавления, такие как об исторической правде, о Боге, о детях и семейных ценностях не несут юридического значения и являются не более чем мишурой, олицетворяющей противоречивое мировоззрение Путина и других офицеров КГБ.

А вот, что имеет важное юридическое значение, так это возможность Путину занимать пост президента до 2036 года и значительное расширение его полномочий. Президент теперь не де-факто, а конституционно будет являться главой исполнительной власти, а судебная ветвь власти и местное самоуправление встраиваются во властную вертикаль. Важнейшие черты демократического государства — разделение властей, верховенство права и независимость местного самоуправления ликвидируются полностью.

Путин не оправдал ожиданий страны. Страна утратила имевшуюся общественную и экономическую динамику и зашла в тупик. За 20 лет стало очевидно, что он – плохой, неудачный руководитель, построивший работающую только в ручном режиме государственную систему управления, растаптывающую гражданские права и разрушающую экономику. Путин работает не на народ, а на себя и своё окружение. Под его руководством Россия не сможет выйти из кризиса. Путин и его система власти стали главным препятствием на пути развития страны.

Собираетесь ли вы бойкотировать это незаконное голосование, как я, или пойдете голосовать против — не давайте никакой поддержки Путину, лишающему Россию будущего, обрекающему её на нищенское и бесправное существование. Выражайте своё неприятие в комфортной для вас форме: одиночный пикет, пост или фото в социальных сетях. Мы должны показать друг другу, что нас, не желающих продолжения политики Путина, реально много.

Михаил Касьянов, «Эхо Москвы»


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