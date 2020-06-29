Две минуты — это минимум, который мы можем сделать вместе 29.06.2020, 10:17

1,394

Флешмоб — реальная возможность показать свою солидарность.

Подписчица гражданской кампании «Европейская Беларусь» в социальных сетях рассказала о том, на, что способен каждый из нас, чтобы изменить ситуацию к лучшему:

- Я участвую во флешмобе потому, что это реальная возможность показать свою солидарность, и с медиками конечно тоже, но для меня сейчас самое важное — показать солидарность с Бабарико.

Я вскользь знакома с этим человеком, я видела его с лучшей стороны, я видела его искренность, когда он разговаривал с родителями больного ребенка, которому помогал. Я знаю, что он — хороший человек, и я верю в то, что он будет хорошим президентом.

Я буду участвовать во флешмобе до конца, для меня очень важно, чтобы этого человека отпустили, и если надо будет стучать хоть в барабаны, хоть час вместо двух минут, то я буду это делать, это тот минимум, который я могу сегодня сделать для нашего будущего.

Напоминаем, принять участие в Флешмобе солидарности можно каждый день, в 19:00. Открываем окна, выходим на балкон, и стучим тапками, хлопаем, бьем кастрюлями, включаем известные песни типа: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».