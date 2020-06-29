Чемпион мира по боксу: Три альтернативных кандидата достойны уважения

Чемпион мира по боксу: Три альтернативных кандидата достойны уважения1
- 29.06.2020, 10:39
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Все больше спортсменов высказывают поддержку сторонникам перемен.
Чемпион мира по боксу по версии WBA Inter-Continental Иван Баранчик поделился в интервью «Трибуне» своим мнением о предвыборной кампании в Беларуси.
— Следите за предвыборной гонкой?
— Да, начал с недавнего времени.
— Насколько симпатичны Тихановский, Бабарико или Цепкало?
— Все три кандидата достойны уважения. Во-первых, за то, что они не побоялись принять участие в выборах, что, к сожалению, в нашей стране может быть чревато последствиями. Во-вторых, у каждого есть своя позиция и видение относительно будущего нашей страны.
— В США что-то говорят про выборы в Беларуси?
— Да, говорят, высказывают свою точку зрения и даже выходят на улицы, чтобы поддержать некоторых кандидатов.