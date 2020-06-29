Чемпион мира по боксу: Три альтернативных кандидата достойны уважения 1 29.06.2020, 10:39

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ИВАН БАРАНЧИК

Все больше спортсменов высказывают поддержку сторонникам перемен.

Чемпион мира по боксу по версии WBA Inter-Continental Иван Баранчик поделился в интервью «Трибуне» своим мнением о предвыборной кампании в Беларуси.

— Следите за предвыборной гонкой?

— Да, начал с недавнего времени.

— Насколько симпатичны Тихановский, Бабарико или Цепкало?

— Все три кандидата достойны уважения. Во-первых, за то, что они не побоялись принять участие в выборах, что, к сожалению, в нашей стране может быть чревато последствиями. Во-вторых, у каждого есть своя позиция и видение относительно будущего нашей страны.

— В США что-то говорят про выборы в Беларуси?

— Да, говорят, высказывают свою точку зрения и даже выходят на улицы, чтобы поддержать некоторых кандидатов.