Петр Прокопович стал председателем Набсовета «БПС-Сбербанка» 3 29.06.2020, 11:08

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Петр Прокопович

Фото: tut.by

Во время его работы в Нацбанке инфляция в Беларуси была самой высокой на континенте.

Наблюдательный совет «Сбербанка», утвержденный на прошлой неделе решением акционеров, провел первое заседание, в ходе которого выбрал руководство совета.

Председателем Набсовета избран Петр Прокопович, бывший председатель правления Нацбанка Беларуси.

Его заместителем члены совета избрали старшего вице-президента — руководителя блока «Sberbank International» ПАО Сбербанк Тимура Козинцева, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Репутация Прокоповича-экономиста была, мягко говоря, подпорчена высказываниями «девальвации не будет», после которых рубль девальвировался в 2,8 раза в течение нескольких месяцев. На этом закончилась карьера Петра Прокоповича как руководителя Национального банка.

Во время его банкирства инфляция в Беларуси оставалось самой высокой на континенте.