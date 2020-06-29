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СМИ: Госконтроль разграбил не только «Белгазпромбанк», но и его клиентов

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  • 29.06.2020, 11:45
  • 10,531
СМИ: Госконтроль разграбил не только «Белгазпромбанк», но и его клиентов
фото: belsat.eu

Похоже, что обыск проводился точно также, как и ограбление банка в дешевом голливудском боевике.

История о том, как Белгазпромбанк не пускал клиентов в хранилище с ячейками, не только получила продолжение, но и подтвердила предположения о том, что банк был разграблен. Грабежу подверглись и клиенты банка, не имеющие никакого отношения ни к самому банку, ни к Виктору Бабарико, ни к его инициативной группе или избирательной кампании, пишет afn.by.

Доступ к депозитарным ячейкам банка был ограничен до 23 июня. По словам главы временной администрации банка Надежды Ермаковой, в хранилище не пускали клиентов из-за проводимых процессуальных действий. На самом деле, таким образом и временная администрация банка, и правоохранители пытались как можно дольше оттянуть по времени неизбежное, а именно тот день, когда станет понятен масштаб произошедшего: похоже, что обыск проводился точно также, как и ограбление банка в дешевом голливудском боевике – вскрывались все ячейки без разбору

«Ячейки стали доступны со вторника, в этот же день пришел в головное отделение банка. В очереди было около 80−90 человек. Почему так произошло, я не знаю. Я ни к Бабарико, ни к офшорам не имею никакого отношения», - цитирует tut.by одного из клиентов банка, в итоге написавшего заявление из-за вскрытия его депозитарной ячейки.

Заявления с претензиями на вскрытие депозитарных ячеек без их присутствия и пропажу содержимого написали еще несколько человек.

Некоторые ценные вещи клиентов банка, предположительно, в том числе пропавшие из ячеек, попали в кадр сюжета на канале «Беларусь 1» под названием «Противоправная деятельность в крупных масштабах. Продолжение следует…», который вышел 13 июня.

В кадр помимо денежных купюр, некоторые из которых упакованы в черные полиэтиленовые мешки и бумажные коробки, также попали памятные монеты Нацбанка Беларуси, к примеру, «Белорусский балет. 2006», небольшие золотые слитки, предположительно, инвестиционные монеты Банка России, три упаковки от леджеров двух моделей — специальных кошельков для криптовалюты (были ли в них сами леджеры — неизвестно).

В сюжете был показаны облигации Белгазпромбанка 41-го выпуска на предъявителя, которые разместили в 2018 году. Видны их порядковые номера. Срок их обращения - до конца июля 2021 года. Владельцами облигаций, как следует из проекта эмиссии, могут быть физлица. Было выпущено 1000 облигаций номинальной стоимостью 10 тысяч долларов. При этом в проекте эмиссии облигаций отмечается, что для их покупки обязательно нужно пройти идентификацию через предоставление документов.

«По некоторым деталям (количеству ценностей, номерам, упаковке) клиенты банка предположили, что в кадр попали их вещи из ячеек. Не будем указывать, про какие конкретно ценности идет речь, чтобы сохранить конфиденциальность клиентов», - пишет tut.by

Все претензии Белгазпромбанк перенаправил в управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, объяснив это тем, данные обращения по поводу вскрытых ячеек «содержат вопросы, решение которых не относится к компетенции ОАО «Белгазпромбанк». Банк не сообщил, сколько было подано заявлений.

Согласно законодательству, доступ к конфиденциальной информации о клиенте банка, у которого есть договор на обслуживание депозитарной ячейки, могут получить некоторые работники банка, а также уполномоченные представители клиента. В остальных случаях эту информацию банк может предоставить по запросу некоторых госорганов, в том числе судов, налоговиков, таможенников, органов принудительного исполнения судебных постановлений, Комитета госконтроля.


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