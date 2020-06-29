Ведущий «Россия-24» уволился, чтобы не «пиарить» обнуление Путина 2 29.06.2020, 11:56

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Владимир Жаринов

Журналист назвал голосование по поправкам к Конституции РФ историческим преступлением.

Ведущий телеканала "Россия-24" ГТРК "Красноярск" Владимир Жаринов написал заявление об увольнении из-за голосования по поправкам к Конституции, назвав их "историческим преступлением". Об этом журналист написал в фейсбуке, передает «Радио Свобода».

Жаринов работает ведущим на государственном канале с 2013 года. Он отмечает, что всегда старался быть объективным.

"Но то, что происходит сейчас – выше моего понимания. Поправки в Конституцию – историческое преступление. К отпиариванию которого привлекают некую сомнительную викторину (один из организаторов, прости господи, "Ассоциация ЮРИСТОВ России"), мнения списанных историей "випов" – именно в кавычках, некие подачки на детей... Я, честно говоря, впал в ступор, когда региональные депутаты наравне с народными избранниками других субъектов РФ дружно одобрили правки. После этого я понял, что самоуважение для проголосовавших "за" – просто слово из другой реальности. Ну то есть понятно, что депутаты не должны заботиться об избирателях (в этом суть сегодняшней демократии), но свой-то интерес, своё будущее продавать... И всё происходит совершенно обывательски – это меня просто убивает", – написал журналист.

Его не устраивает мнение, что всё уже решено и что "это часть нашей работы". "Единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии – уволиться. Ну и разумеется, голосовать не пойду", – заключил Жаринов.