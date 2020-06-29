Минская пенсионерка о Флешмобе солидарности: Гонг наконец-таки пригодился 29.06.2020, 12:11

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Как сувенир из 80-ых стал «гвоздем программы» в 2020.

Пенсионерка из Минска рассказала Telegram-каналу "Баста!" о своем участии в Флемшобе солидарности.

"Муж работал еще при Союзе востоковедом, изучал этнос и прочее, постоянно в каких-то экспедициях были, по всему миру, особенно в середине 80-х, когда его приглашали в различные колледжи лекции читать, - говорит она. - Было интересно, хотя по доходам мы не отличались от большинства все-равно. Всякое восточное барахло привозил тогда, десятками, всю квартиру, гараж и дачу этим добром захламил. Есть у него и большой гонг, тарелка такая бронзовая на бечевках и с подставкой, где-то полметра.

Сейчас мы пенсионеры, почти все что было привезено уже продано. потому что жить надо хоть как-то, чтобы питаться и лекарства покупать, учитывая что одна коммуналка стоит огого. А гонг остался, он мужу всегда как-то особенно дорог был, говорил – пригодится.

Пару дней назад сын заезжал, просил его. Я спросила, зачем? Рассказал о вашем (уже и нашем) движении за свободу, и мы с дедом решили, что гонг наконец-таки пригодился. Гвоздь программы теперь у нас.

Теперь его слушают наши соседи, тоже в основном старики, уже второй день".

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