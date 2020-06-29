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У «Прессбола» будет новый главный редактор

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  • 29.06.2020, 12:39
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У «Прессбола» будет новый главный редактор

Сергей Кайко покинет свой пост.

По информации tut.by, у «Прессбола» с 1 июля будет новый главный редактор — Дмитрий Герчиков. Сергей Кайко покинет свой пост.

Эту информацию подтвердили источники, знакомые с ситуацией. Причина вероятного ухода Сергея Кайко неизвестна, но наши источники утверждают, что напрямую это не связано с пятничным выпуском с игрой слов на первой полосе.

Отметим, что Сергей Кайко занимал должность главреда «Прессбола» более 6 лет — с 9 апреля 2014 года. Пока он не комментирует свой уход.

Сейчас Дмитрий Герчиков — комментатор «Беларусь 5», заместитель начальника департамента маркетинга и коммуникаций Белорусской федерации футбола и главред журнала «Большой футбол».

Герчиков подтвердил эту информацию, также отметив, что покинет федерацию футбола.


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