Нефть дешевеет 29.06.2020, 12:54

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Цены на нефть падают из-за решения некоторых стран вернуть частичный карантин.

Цены на нефть снижаются вторую сессию подряд, поскольку рост числа случаев коронавируса в США и других регионах вынудил некоторые страны вернуть частичный карантин. Это чревато ослаблением спроса на топливо, сообщает liga.net со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,61% до $40,25 за баррель к 11.36 по Минску. Фьючерсы на WTI сбавили 1,69% до $37,84 за баррель.

Число случаев заражения коронавирусом по всему миру в воскресенье превысило 10 млн, при этом Индия и Бразилия ежедневно фиксируют более 10 000 новых случаев. Правительства вновь вводят ограничения, по мере того как новые вспышки заболевания регистрируются в таких странах, как Китай, Новая Зеландия и Австралия.

"Вторая волна распространения (вируса) никуда не делась. Это ограничивает бычьи настроения, которые мы наблюдали в последние шесть-восемь недель", - сказал Хоуи Ли из OCBC.

Он считает, что низкая маржа переработки, высокие запасы нефти и возобновление добычи в США также ограничивают рост цен на нефть.

Несмотря на усилия ОПЕК+ по сокращению добычи, запасы нефти в США, крупнейшем в мире производителе и потребителе нефти, достигли рекордных максимумов.

Количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в США упало до рекордно низкого уровня на прошлой неделе, однако некоторые производители возобновляют бурение из-за более высоких цен на нефть.