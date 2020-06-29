Погода на неделю: жара сменится дождями 29.06.2020, 13:01

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Фото: charter97.org

Комфортное белорусское лето стоит ждать в выходные.

В понедельник в Беларуси будет малооблачная сухая и жаркая погода, уже завтра жара спадет, но ненадолго. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

Фронтальный раздел, который придет к нам с территории Польши, будет формировать в Беларуси погоду 30 июня, во вторник, - 30-градусная жара уйдет. Ночью преимущественно по западной половине, днем на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра и сильные ливни. При смещении фронтального раздела юго-восточный ветер сменится на западный, северо-западный, в Беларусь начнет поступать более прохладный воздух и среднесуточная температура приблизится к своим климатическим значениям. В ночные часы ожидается +12…18°С, максимальная температура днем +20…25°С, по юго-востоку на пару градусов теплее.

1 июля, в среду, погоду в нашей стране будет определять поле пониженного атмосферного давления, в дневные часы скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с юга Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый, в отдельных районах по северо-западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью +10…15°С, днем +19…25°С, по югу до +27°С.

В четверг, 2 июля, ночью в крайних северо-западных, а днем и в центральных районах страны скажется влияние фронтальной системы, вслед за которой начнет поступать теплая воздушная масса с юга Европы. Появится больше облаков. Ночью в крайних северо-западных, а днем и в центральных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12…17°С, днем +23…29°С, по югу она повысится до +30…32°С.

3 июля, в пятницу, Беларусь окажется под влиянием медленно смещающегося на юго-восток атмосферного фронта. Поэтому ожидается ночью и утром на большей части территории, а днем в основном по юго-восточной половине страны кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +12°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку Беларуси, максимальная днем +20…27°С, в юго-восточных районах — около +30°С.

В предстоящие выходные атмосферное давление подрастет и установится комфортная погода. Осадков ожидается мало, лишь днем в воскресенье в отдельных районах возможны короткие летние дожди. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем умеренный. Преобладающие температуры ночью +10…16°С, в разгар дня +23…28°С.