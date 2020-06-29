«А у тебя на машине наклейка, что у Саши 3%. Хороший ты хлопец, оказывается» 1 29.06.2020, 13:36

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Житейская история.

Telegram-канал «Баста!» публикует историю своего читателя. Оказывается, проблемные отношения с соседями можно решить за счет правильной гражданской позиции.

«Привет! Хочу рассказать незамысловатую, но весьма веселую историю.

Несколько месяцев я «воюю» со своим пожилым соседом – это никому не передать! То у меня «стиралка» громко работает, то моя кошка якобы спать не дает, то приписывал мне ремонт, которого и не было. В общем тот еще «подарок».

А тут, выхожу последние пару недель на улицу, вижу, что этот сосед без эмоций. Интересуюсь, чем я так сгладил немилость. Ответ: «А у тебя на машине наклейка, что у Саши 3%. Хороший ты хлопец, оказывается». Занавес».

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