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«А у тебя на машине наклейка, что у Саши 3%. Хороший ты хлопец, оказывается»

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  • 29.06.2020, 13:36
  • 4,727
«А у тебя на машине наклейка, что у Саши 3%. Хороший ты хлопец, оказывается»

Житейская история.

Telegram-канал «Баста!» публикует историю своего читателя. Оказывается, проблемные отношения с соседями можно решить за счет правильной гражданской позиции.

«Привет! Хочу рассказать незамысловатую, но весьма веселую историю.

Несколько месяцев я «воюю» со своим пожилым соседом – это никому не передать! То у меня «стиралка» громко работает, то моя кошка якобы спать не дает, то приписывал мне ремонт, которого и не было. В общем тот еще «подарок».

А тут, выхожу последние пару недель на улицу, вижу, что этот сосед без эмоций. Интересуюсь, чем я так сгладил немилость. Ответ: «А у тебя на машине наклейка, что у Саши 3%. Хороший ты хлопец, оказывается». Занавес».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


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