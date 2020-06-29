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Инженеры NASA разработали кулон, который отучает прикасаться к лицу

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  • 29.06.2020, 13:37
  • 1,478
Инженеры NASA разработали кулон, который отучает прикасаться к лицу

Одно из главных правил профилактики COVID-19 — не прикасаться руками ко рту, глазам или носу.

Отучать от этой привычки пробовали по-разному, в том числе с помощью веб-сайта. Теперь за дело взялись инженеры NASA: они разработали кулон, который вибрирует каждый раз, когда пользователь тянет руку к лицу — чем ближе, тем сильнее, пишет «Нож».

Кулон называется Pulse, и это благотворительная инициатива инженеров — они не собираются запускать его в производство и коммерциализировать, поэтому просто составили гайд, как собрать такое же устройство. Если коротко, то понадобятся: пара проводов, вибромотор, батарейки, инфракрасный датчик приближения и выключатель. Детали предлагается разместить в пластмассовом корпусе, напечатанном на 3D-принтере.

В гайде есть не только инструкция, но и модель для 3D-принтера, а также ссылки на магазины, где можно приобрести необходимые запчасти.

Аналогичное устройство — тоже кулон, который должен был отучать трогать лицо, только на магнитах — ранее пытался собрать австралийский астрофизик. Эксперимент, к сожалению, не удался: во время первых испытаний ученый кое-что напутал, и магниты застряли у него в носу.


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