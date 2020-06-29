Продление в «Газели» 1 Антон Орехъ

29.06.2020, 13:41

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Антон Орехъ

Кто в армии служил — тот в цирке не смеется, но есть и исключения.

Российское всенародное голосование не пойми за что в разгаре, и это даже смешнее, чем «в армии». То есть это просто дико смешно, если абстрагироваться от факта, что граждане огромной, великой, чего уж там, страны, голосуют за изменения в самом важном документе — Основном Законе, Конституции. Конституция для светской жизни — как Библия для верующих. Святая книга, которую надо соблюдать от и до, уважать, относиться с благоговением и трепетом.

Но будем честны. Я даже не стану задавать вопрос, кто из вас читал Конституцию целиком — и не просто читал, а вник в ее статьи. Как не буду задавать наивного вопроса, насколько в России Основной Закон действительно уважаем. Но всё должно иметь свои границы.

Пародия на цирк начинается прямо в ту секунду, когда человек берет в руки так называемый бюллетень. В котором содержательного нет ничего, кроме двух квадратиков «за» и «против». А сверху надпись: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Не будем придираться грамматике — русский язык начнут сохранять только после принятия Поправок, однако как голосующему понять вопрос, который перед ним ставят? Какие изменения в Конституцию я должен одобрить или не одобрить? Какие конкретно? Мне ответят: «Ну, их же много, это же сколько бумаги надо на каждый бюллетень, чтобы все перечислить!» Не беда! Елок и палок для переработки в целлюлозу в стране много и бумаги не жалко. Только что на агитацию за поправки было выброшено такое количество миллиардов, что потратить еще сколько-то миллионов на выпуск нормальных бюллетеней не грех.

Человек должен понимать, за что голосует — или против чего. Или априори предполагается, что все, кто имеют право голоса, знают поправки наизусть? Или мы должны поверить на слово тем, кто их внес? Тогда предлагаю на каких-то ближайших выборах депутатов не указывать их имен, а просто напечатать фотографии. Или вовсе пронумеровать. Уж если мы 206 поправок знаем назубок, то десяток кандидатов тем более сможем запомнить без имен и портретов.

Вопрос ставят ребром — или-или. Или голосуй за всё сразу или откажи во всем. А Элла Памфилова зачем-то сравнила мероприятие с комплексным обедом, когда берут и щи, и компот, и пюре вместе. Но при этом никто не заставляет меня есть это всё, в отличие от поправок. Не будет беды, если я съем пюре и запью компотом, а щи не трону. А с поправками так не получится. Придется жрать целиком все 206 штук.

Вообще, это странная идея сравнивать Конституцию с комплексным обедом, потому что такие обеды, как правило, самые дешевые. Неужели и Конституция — это дешевка? Комплексные обеды едят в столовках. Но комплексный обед можно сварганить и самому себе дома, и принести в офис, в цех, на полевой стан. И как раз так наше голосование и выглядит сегодня! Бюллетени заполняются в чистом поле, под деревцем, у дома за углом. Не говоря уже о хитах волеизъявления — голосовании на пеньках, на камушках, в троллейбусе, в кузове «газели» и в багажнике автомобиля. Как попало, где попало — вот слоган этого мероприятия, аналогов которому в современной истории страны просто не было.

Были карусели, вбросы, приписки, кандидаты-двойники, было досрочное голосование и голосование в труднодоступных районах, были открепительные талоны. Но все исключения были именно исключениями из правил и касались меньшинства. Именно поэтому на грязные технологии и обращали такое внимание, что они попирали закон и регламент. Сейчас же, по сути, можно не только то, что не запрещено законом — а вообще всё! Потому что даже с точки зрения закона, это не выборы, не референдум, а некий соцопрос в произвольной форме. Вместо одного дня — неделя. Можно голосовать досрочно, на дому, без документов, без наблюдателей, электронно. Всё это абсолютно никак невозможно проконтролировать, и я не удивлюсь, если в результате административного рвения процент явки будет больше ста, а процент одобрения достигнет сакраментальных 146%.

Мы смеялись над дикими африканским странами, а теперь получили голосование по африканским стандартам. Мы получили голосование по стандартам Донецка, Луганска и прочих фальшивых территорий. Это вот так мы принимаем Основной закон, великой, чего уж скрывать, державы. А самое забавное, что именно таким анекдотическим путем будет узаконено пожизненное правление Владимира Путина, который изо всех сил стремится войти в историю великим правителем империи.

Антон Орехъ, «МБХ-медиа»