В Беларуси резко подскочила доля убыточных предприятий 3 29.06.2020, 13:44

3,544

Фото: bymedia

Несколько цифр, которых особо впечатлительным белорусам лучше не знать.

Экономика Беларуси всегда «славилась» большим количеством убыточных предприятий. Например, в начале относительно благополучного 2019 года их насчитывалось около 18,5% от общего числа, пишет «Солидарность».

По данным, опубликованным Нацбанком, первый квартал 2020 года показал резкое ухудшение ситуации в экономике: доля убыточных организаций в Беларуси достигла 24,2%. А сумма их чистого убытка выросла более чем в 14 раз!

Интересно, что это данные лишь за январь-март, когда в стране еще не разгорелась эпидемия коронавируса. То есть, вполне возможно, что картина за первое полугодие окажется еще более пессимистичной.

По вкладу в ВВП Беларуси хуже всего дела обстоят в сферах промышленности, транспорта и торговли. Именно на эти отрасли приходится наибольший спад в первом квартале.

При этом в очередной раз спасают экономику белорусские айтишники: сфера «информация и связь» одна из немногих показала рост на 0,6% – несмотря на общие проблемы в экономике.