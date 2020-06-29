Под Норильском загорелся полигон с промышленными отходами 29.06.2020, 13:53

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Фото: Таймырский телеграф

Пожар уже распространился на площади 1000 квадратных метров.

Под Норильском горит полигон с твердыми промышленными отходами. Пожар, как передает ТАСС, уже распространился на площади 1000 квадратных метров.

По словам представителя экстренных служб Красноярского края, с которым пообщались журналисты, возгорание произошло на территории полигона, который принадлежит ООО «Байкал-2000». В том числе, у компании есть лицензия и на утилизацию опасных отходов.

Сейчас потушить огонь пытаются 26 пожарных. Пока что дым от пожара уходит в сторону тундры, однако если направление ветра изменится, то он может дойти до жилых домов, расположенных в пяти километрах от полигона.

После появления первых сообщений о пожаре краевая прокуратура начала проверку. «Будет проверено соблюдение экологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности», — пообещали в надзорном ведомстве.

После аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» «Норникеля») и разлива более 21 тысячи тонн дизельного топлива экологическая ситуация на Таймыре оставляет желать лучшего. Несколько дней назад корреспонденты «Новой» и эксперты «Гринпис» выяснили, что компания «Норникель», которая ранее не дала депутату Мосгордумы вывезти из Норильска пробы загрязненной почвы и воды из озера Пясино, сбрасывает ядовитые отходы в тундру.