Что резко изменило отношение многих белорусов к власти? 29.06.2020, 14:03

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ФОТО: ONLINER.BY

Происходящее в стране белорусов откровенно достало.

Об этом Telegram-каналу "Баста!" рассказала жительница Минска.

"У нас большой дом, на Каменной Горке, довольно дружный, - рассказвает она. - Вместе заселялись, вместе детей растили, все друг друга знаем.

Я наверняка могу сказать, что у нас все против этого колхозного режима, хотя половина жильцов и переехали из деревень и небольших городков.

И вроде бы вот все было как всегда, застои с постоянными мелкими проблемами то у одного, то у другого, ничего особенного, поэтому все и терпели. До этого года.

Сначала коронавирус. В нашем доме заболело около 80 человек, все - якобы просто пневмониями. Трое умерли с марта, хорошие были люди.

А сейчас вот вода, и у меня отравился сын, в больницу его не взяли, нет мест. Знаю, что еще у нескольких соседей есть подобная проблема.

Я участвую во Флешмобе для того, чтобы такого не повторялось, ведь нормальные власти никогда бы не запустили до такой степени ни медицину, ни коммунальное хозяйство, нормальные власти заботятся о гражданах, а не используют как скот ради собственных благ.

Со мной участвует несколько человек в доме пока что. Мы ставим музыку и гремим, и я думаю, что через неделю грохот стоять будет - будь здоров".

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