Литва добивается от стран Балтии полного бойкота энергии с БелАЭС 29.06.2020, 14:25

Фото: svaboda.org

Вильнюс просит ЕС о посредничестве в споре стран.

Как пишет LRT, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы уже договорились с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен о посредничестве в этом процессе, после того, как наши двусторонние отношения не дали результата, на который мы надеялись", - заявил президент Литвы.

Вильнюс настаивает на том, что все балтийские соседи - Латвия, Литва и Эстония - должны вместе бойкотировать атомную энергию из белорусской АЭС у Островца, сооружение которой сейчас на завершающем этапе.

Латвия не соглашается с полным отказом от закупки энергии с новой АЭС.

В связи с этим президент Литвы не явился на традиционный саммит балтийских лидеров, который проходил на прошлой неделе.

"Я надеюсь, что нам удастся изменить позицию Латвии и мы сможем достичь согласия с Польшей и странами Балтии о том, чтобы не покупать электроэнергию, произведенную на опасных электростанциях за пределами ЕС", - отметил Ґитанас Науседа.

Напомним, Сейм Литвы в июне 2017 года законодательно закрепил, что белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей.