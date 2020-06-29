Литва добивается от стран Балтии полного бойкота энергии с БелАЭС
- 29.06.2020, 14:25
Вильнюс просит ЕС о посредничестве в споре стран.
Как пишет LRT, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Мы уже договорились с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен о посредничестве в этом процессе, после того, как наши двусторонние отношения не дали результата, на который мы надеялись", - заявил президент Литвы.
Вильнюс настаивает на том, что все балтийские соседи - Латвия, Литва и Эстония - должны вместе бойкотировать атомную энергию из белорусской АЭС у Островца, сооружение которой сейчас на завершающем этапе.
Латвия не соглашается с полным отказом от закупки энергии с новой АЭС.
В связи с этим президент Литвы не явился на традиционный саммит балтийских лидеров, который проходил на прошлой неделе.
"Я надеюсь, что нам удастся изменить позицию Латвии и мы сможем достичь согласия с Польшей и странами Балтии о том, чтобы не покупать электроэнергию, произведенную на опасных электростанциях за пределами ЕС", - отметил Ґитанас Науседа.
Напомним, Сейм Литвы в июне 2017 года законодательно закрепил, что белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей.