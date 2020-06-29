Анджей Дуда и Рафал Тшасковский готовы принять участие в дебатах 29.06.2020, 14:29

Рафал Тшасковский (слева) и Анджей Дуда

Фото: agencja gazeta

Президента Польши определит второй тур выборов.

Кандидат оппозиционной «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский заявил, что он готов принять участие в дебатах перед вторым туром президентских выборов в Польше, который пройдет 12 июля. После полуночи Рафал Тшасковский дал интервью, в котором напомнил, что ранее он призвал президента Польши Анджея Дуду принять участие в дебатах перед вторым туром, но с участием и других телеканалов, а не только Польского общественного телевидения (TVP), как это имело место в случае дебатов во время первого тура, передает «Радио Польша».

«Я бы не хотел, чтобы во время этих дебатов вновь только один телеканал задавал вопросы, которые можно предугадать. Я бы хотел, чтобы кандидаты могли задавать друг другу вопросы. Я открыт к любой форме, при условии, что это будут настоящие дебаты. Журналисты должны иметь возможность ставить свои вопросы, должна быть предоставлена возможность вставить свою реплику, кандидаты должны задавать вопросы друг другу. Дело в том, что есть столько тем, волнующих полек и поляков, которые необходимо обсудить. Мы не можем позволить себе провести очередной «суррогат» дебатов, во время которых кандидатов спрашивают ответы на вопросы, которые уже давно решены», - заявил оппозиционный кандидат.

Президент Анджей Дуда заявил, что готов к дебатам с Рафалом Тшасковским. Баллотирующийся на переизбрание президент подчеркнул, что это вопрос уважения к избирателям и сопернику.

Анджей Дуда сказал, что хочет обсудить с Рафалом Тшасковским его правление в Варшаве и то, как выглядела Польша во время правления «Гражданской платформы».

«Я всегда готов принять участие в дебатах. У меня никогда не возникало такой проблемы. Я – первый действующий президент, который принял участие в двух дебатах на Польском телевидении (TVP) при участии всех кандидатов. Ни Александр Квасьневский, ни Бронислав Коморовский не принимали такого решения. Они отказались. Я же согласился, потому что считаю, что это проявление уважения к избирателям и соперникам», - добавил Анджей Дуда.