В Гренландском море обнаружен коралловый сад 29.06.2020, 15:07

5,140

После этой находки ученые говорят о том, что вопрос изучения морского дна как никогда актуален.

Мировой океан до сих пор очень мало изучен. Ученые по всему миру постоянно находят в морских глубинах удивительные, необычные вещи и процессы. Так в холодной и темной воде Гренландского моря исследователи заметили целый сад мягких кораллов и губок, пишет «Популярная механика».

Это открытие подчеркивает не только то, как мало мы знаем о глубинных областях океана, но и то, как много вреда мы можем причинить, не осознавая этого. Недавно обнаруженный сад находится рядом с глубоководным траловым районом (рыболовной сетью), поэтому ученые призывают классифицировать новую область как уязвимую морскую экосистему.

Исследование океана затрудняется тем, что на самых глубинах становится достаочно темно и невыносимо возрастает давление. Даже опытным водолазам очень трудно спускаться так глубоко. Именно поэтому, ученым очень важно высокотехнологичное оборудование, способное выдерживать высокое давление.

В новом исследовании команда использовала снаряжение, которое она называет бентическими видео-санями. Оно состоит из камеры GoPro, подсветки и лазерных указок в напорных корпусах, размещенных в стальной раме и подвешенной к исследовательскому судну. Такие «сани» могут достигать глубины до 1 500 метров. Коралловый сад, который ученые обнаружили с помощью собственного оборудования, имеет площадь 486 квадратных километров и находится на глубине от 314 до 585 метров.

На глубине примерно в 200 метров остается только 1% света, поэтому водоросли, которые придают мелководным кораллам яркие цвета, не могут выжить. Но сами кораллы — бледные без водорослей — все еще могут процветать. Команда обнаружила огромный коралловый сад, населенный перьевыми звездами, губками, анемонами, гидрозоанами и, конечно же, рыбами.

После этой находки ученые говорят о том, что вопрос изучения морского дна Гренландии как никогда актуален. «Эта местность практически не исследована, хотя мы знаем, что она населена более чем 2 000 различными видами, вносящими свой вклад в сложные и разнообразные среды обитания и в функционирование морской экосистемы».