Израильтянка доказала, что российский «референдум» — посмешище 16 29.06.2020, 15:59

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Яэль Ильински

Яэль Ильински в один и тот же день смогла проголосовать трижды.

Израильтянка Яэль Ильински может стать объектом преследования российских властей – за то, что вскрыла недостатки системы голосования по референдуму о поправках в российской конституции. Теперь ей беспрестанно звонят из российского консульства в Хайфе, а секретарь ЦИК РФ заявила, что ей может грозить уголовное преследование, пишут «Детали».

Дело в том, что вместо одного раза Ильински в один и тот же день проголосовать трижды: в электронном виде и на обоих избирательных участках – в Хайфе и в Тель-Авиве. Более того: проголосовать позволили и ее дочери, хотя ей еще не исполнилось 18 лет. Такие «проколы», вызывающие сомнения в результатах всего процесса голосования (как минимум, по Израилю) должны, наверное, стоить места кому-то из сотрудников российского посольства, ведь они – наглядное доказательство халатности (в лучшем случае) или создания условий для подтасовок результатов референдума. Но пока неприятности грозят лишь самой Яэль Ильински.

— 28 июня поздно вечером мне позвонили из консульства в Хайфе. Их прежде всего беспокоила моя дочь. Ей будет 18 лет только через две недели. Но у нее возникло желание проголосовать, она дала паспорт — и ей выдали бюллетень, ничего не проверив, включая возраст. И она проголосовала, — рассказала Яэль Ильински в интервью «Деталям». — Я думаю, что они там, в консульстве в Хайфе, получили за это по голове. И стали сильно нервничать.

Вчерашний разговор был очень странным. Сначала они просили меня объяснить, зачем я все это сделала. Потом предложили, чтобы моя дочь приехала к ним и написала отказ от своего голосования, на которое не имела права.

Кстати, я до сих пор не знаю, откуда они взяли мой номер телефона… Мне показалось, что они хотели меня спровоцировать на какие-то неосторожные слова. Этот человек внезапно стал требовать, чтобы я говорила с ним на иврите. Он стал говорить, дескать, раз я в Израиле полгода, – что правда – то за это время должна была выучить язык. Что я должна иметь возможность говорить на государственном языке страны, в которой живу и гражданкой которой являюсь…

— То есть сотрудник российского консульства требовал, чтобы вы говорили с ним на иврите?

— Меня это тоже поразило. Я категорически отказалась говорить с ним на иврите. Сказала, что раз он говорит по-русски, я буду говорить с ним только на русском языке. Он несколько раз повторил свое требование говорить на иврите, и на этом я сочла разговор законченным. Он перезванивал, явно был очень недоволен, злился – это чувствовалось. И продолжил звонить мне сегодня.

— А зачем вы это сделали?

— Не могу спокойно смотреть на то, что происходит. Для меня важно менять жизнь, улучшать ее, и обязательно должны быть люди, которые проверяют систему на ошибки, которые находят их – чтобы исправлять. И в этом голосовании, которое, на мой взгляд, чудовищное и противозаконное, тоже надо находить эти дыры. Потому что ЦИК этим не занимается. ЦИК не интересуется этими дырами. Потому и появляются такие люди, как Павел Лобков (журналист канала «Дождь», который дважды принял участие в голосовании, однако его бумажный бюллетень аннулировали. По данным сайта «Медуза», против него тоже могут возбудить уголовное дело — прим.), или бывший москвич в Лондоне, который там проверил эту систему, тоже проголосовав на двух участках.

Я до последней минуты не верила, что это сработает. Не знала, что система окажется настолько дырявой! Думала, что регистрация для электронного голосования автоматически исключит меня из списка избирателей, и я не смогу получить бюллетень [в другом месте]. Однако получила! Тогда я решила проверить, есть ли связь, потому что видела, как мои данные вводили в компьютер… И думала, что компьютеры между двумя избирательными участками должны быть связаны!

— Логично, чтобы они были подключены к общей системе…

— Конечно! Я уже проголосовала, прихожу – и мне снова дают бюллетень. Почему? И если подобное не только в Израиле, то сколько же людей может так проголосовать?

— Вам угрожали?

— Я знаю, что официальный представитель ЦИК России угрожала мне уголовным преследованием. Больше мне пока ничего не известно.

Яэль Ильински репатриировалась около полугода назад с детьми из Москвы, где работала в Центре урегулирования социальных конфликтов. Он занимается разрешением споров – экологических, градостроительных, связанных с городской инфраструктурой и т.п., одной стороной в которых является общество или группа граждан. Центр не является оппозиционным (если только не считать оппозиционным любую готовность бороться за свои права), но пытается решать социальные конфликты более цивилизованным образом, тем самым улучшая общественный климат.

— Что побудило вас репатриироваться?

— Я шла к этому долго, мои еврейские корни давно тянули меня в Израиль. И я не была политической беженкой – хотя с каждым днем новости, приходящие из России, выглядят все большим зазеркальем. Они все больше пугают, и я только каждый раз вздрагиваю и думаю: «Какое счастье, что мои дети больше там не растут, что они избавлены от всего этого кошмара!»

Я хотела бы, чтобы Россия была современным, правовым, демократическим государством. Я хочу, чтобы мои дети, когда они подрастут, могли принимать решение, где им жить – в Израиле или России, исходя из возможностей, которые им предоставляют эти страны, а не ограничений. Там осталось огромное количество близких людей, друзей, поэтому мне важно, чтобы Россия развивалась, — сказала Ильински.

Следует отметить, что о подобных случаях двойного голосования становится известно после того, как о них сообщают сами избиратели в соцсетях, а не потому, что консульства успешно контролируют процесс. Так поступила и Яэль Ильински.

В российском посольстве ситуацию комментировать отказались, переадресовав к заявлению секретаря ЦИК, которое было ранее опубликовано российскими СМИ.