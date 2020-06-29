В Китае заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях 1 29.06.2020, 16:37

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Испытания препарата должны продолжиться в Объединенных Арабских Эмиратах.

Китайская фармацевтическая группа Sinopharm объявила 28 июня об успешном испытании потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции на людях, передает gordonua.com.

Как сообщает китайское издание Global Times, у всех 1120 добровольцев в ходе первой и второй фазы был зафиксирован "положительных иммунный ответ".

Испытания препарата должны продолжиться в Объединенных Арабских Эмиратах. Если эффективность и безопасность препарата будет подтверждена в ходе третьей фазы испытаний, производство вакцины может начаться в октябре текущего года.