МВД проводит проверку о «противоправной деятельности Валерия Цепкало» 22 29.06.2020, 16:41

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Валерий Цепкало

В МВД заявили, что материалы против Цепкало поступили по заявлению гражданина Турции.

МВД Беларуси проводит проверку по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Валерия Цепкало, рассказала tut.by пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

— Для проведения доследственной проверки в Министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало В.В. Сейчас проводится проверка, — рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Как сообщили несколько телеграм-каналов, заявление на Валерия Цепкало написал Седат Игдеджи, турецкий и белорусский бизнесмен, владелец группы строительных компаний, которые участвовали в возведении объектов ПВТ. В интервью dev.by он назвался тем самым подрядчиком, который также строил дом Валерию Цепкало за Национальной библиотекой. В интервью Седат Игдеджи заявил, что за услуги проектирования и строительства Цепкало ему ничего не заплатил.

Валерий Цепкало ранее назвал слова застройщика «чушью» и рассказал, кто ему строил дом.