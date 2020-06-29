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Белорусский тренер «Кайрата» заразился коронавирусом

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  • 29.06.2020, 16:56
Белорусский тренер «Кайрата» заразился коронавирусом
Алексей Шпилевский
Фото: пресс-служба «Кайрата»

Алексей Шпилевский сдал положительный тест на COVID-19.

Белорусский наставник "Кайрата" Алексей Шпилевский сдал положительный тест на коронавирус.

Одни источники утверждают, что он давно заболел, и еще неделю назад отсутствовал на контрольном матче с "Окжетпесом" именно по этой причине. А потом выздоровел. Другие же уверяют, что он недолечился и сейчас находится на самоизоляции. Так или иначе, на матче с "Жетысу" его не будет на тренерской скамейке, отмечает Kozhakhmet_inside.


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