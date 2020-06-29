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Жительница Бреста: Только в областной больнице с пневмонией – сотни

  • 29.06.2020, 17:19
Жительница Бреста: Только в областной больнице с пневмонией – сотни

Перегружено все.

Читательница из Бреста рассказала телеграм-каналу “Баста!” о том, как власти скрывают правду об эпидемии Covid-19.

"У подруги отец - доктор в Бресте, занимает одну из руководящих должностей, - пишет она. - Сейчас входит в оперативный штаб лечения коронавируса по Бресту.

На той неделе позвонили из ДФР и Комитета госконтроля. Поинтересовались как у него дела, все ли хорошо. И намекнули, что цифры по заболевшим не сходятся, высокие. Надо меньше делать.

А потом Саша рассказывает, какой он молодец по телевизору к выборам. Что единственный на такой шаг решился. А в Бресте сейчас атас в больницах происходит.

Только в областной с пневмонией – сотни. Перегружено все".

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