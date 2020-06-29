Все начинается с кастрюль, ладоней, тазиков и тапок3
- 29.06.2020, 17:54
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Белорусы пишут стихи о флешмобе солидарности.
Все начинается с кастрюль, ладоней, тазиков и тапок. А вот и первые стихи, посвященные флешмобу солидарности, сообщает Telegram-канал «Баста!».
Все начинается с кастрюль,
Ладоней, тазиков и тапок.
У нас ни танков нет, ни пуль,
Ни грубой милицейской хватки.
У нас есть только Беларусь,
Земля, прекрасная, как небо,
У нас есть только мы, и пусть!
Нам хватит силы для победы.
Мы жить хотим, растить детей
В свободе мыслей и движенья.
Мы жить хотим среди людей,
А не рабов и униженья.
Мы столько лет влачим ярмо,
Терпя повадки тараканьи,
Но мы не стадо, мы народ,
И мы им быть не перестанем.
Дрожит, трепещет вся страна,
Гремит, грохочет, песней льется,
Кричит из каждого окна!
Так пусть свобода к нам вернется!
Напоминаем, 19.00 уже скоро. С каждым днем нас все больше, но нужно, чтобы было еще больше, еще громче. Готовим кастрюли, проверяем колонки, вспоминаем слова любимых песен, обзваниваем соседей, друзей, знакомых.
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