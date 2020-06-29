Все начинается с кастрюль, ладоней, тазиков и тапок 3 29.06.2020, 17:54

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Белорусы пишут стихи о флешмобе солидарности.

Все начинается с кастрюль, ладоней, тазиков и тапок. А вот и первые стихи, посвященные флешмобу солидарности, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Все начинается с кастрюль,

Ладоней, тазиков и тапок.

У нас ни танков нет, ни пуль,

Ни грубой милицейской хватки.

У нас есть только Беларусь,

Земля, прекрасная, как небо,

У нас есть только мы, и пусть!

Нам хватит силы для победы.

Мы жить хотим, растить детей

В свободе мыслей и движенья.

Мы жить хотим среди людей,

А не рабов и униженья.

Мы столько лет влачим ярмо,

Терпя повадки тараканьи,

Но мы не стадо, мы народ,

И мы им быть не перестанем.

Дрожит, трепещет вся страна,

Гремит, грохочет, песней льется,

Кричит из каждого окна!

Так пусть свобода к нам вернется!

Напоминаем, 19.00 уже скоро. С каждым днем нас все больше, но нужно, чтобы было еще больше, еще громче. Готовим кастрюли, проверяем колонки, вспоминаем слова любимых песен, обзваниваем соседей, друзей, знакомых.

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