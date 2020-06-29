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Ольгу Николайчик бросили в карцер на 17 дней

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  • 29.06.2020, 18:56
  • 5,854
Ольгу Николайчик бросили в карцер на 17 дней
Ольга Николайчик
Фото: «Радыё Свабода»

Четыре дня известная активистка держала голодовку протеста против жестокого обращения в тюрьме.

Об этом сообщила пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» одна из сокамерниц известной белорусской активистки и режиссера Ольги Николайчик, которая сегодня вышла на свободу.

- 4 дня была на голодовке. 17 дней в карцере. Там переболела бронхитом, ее лечили. Когда отключили воду, ей воды не давали. За все время в душ ни разу не водили, на прогулку тоже. Письма ни одного не передали. Все личные вещи, включая очки, забрали, - рассказала сокамерница Ольги Николайчик.

Напомним, все активисты, которые выходили на свободу после отбытия ареста в тюрьме на переулке Окрестина в Минска, сообщали о пытках и жестоком обращении. Известно, что сейчас в карцере находится один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец. Активисты «Европейской Беларуси» Андрей Войнич и Михаил Бондаренко также сообщали об избиении других заключенных.


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