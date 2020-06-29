«Каждый день в 19:00 шумлю на балконе и в это время счастлив, потому что со мной вся страна» 1 29.06.2020, 19:13

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Пенсионер из Борисова рассказал о своем участии во Флешмобе солидарности.

Нам всем пора на свободу, это уже перебор. Об этом пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» написал житель Борисова:

- Такое может случиться с каждым, без исключений. Мы все, вся страна - в зоне риска.

Я инвалид 2-й не рабочей группы, так уж вышло. Не буду вдаваться в подробности, но это случилось по вине государства, которое даже не попыталось в нужный момент времени мне помочь.

Я живу на пенсию, со всеми доплатами и прочим - около 320 рублей. Одежду мне дают люди, еду и лекарства иногда тоже.

За всё время моей инвалидности ни разу не было такого, чтобы к моменту получения пенсии у меня оставались деньги с прошлой "подачки".

Я не прошу мне помочь сейчас, прошу сделать что-то для себя, чтобы каждый просто взял и сделал совсем незначительный поступок, который спасёт всю страну.

Каждый день в 19:00 я подъезжаю на коляске на балкон и стучу по его краю алюминиевым ковшиком. И в это время я улыбаюсь, думаю, что даже счастлив, потому что знаю, что шумлю не один, со мной вся страна. если бы у меня была колонка, я бы еще и музыку ставил, но увы, её нет и при этом проклятом режиме никогда не будет.

Я не боюсь, потому что моя жизнь - это вообще не жизнь, а какое-то наказание. Что мне могут сделать? Забрать социальную коляску, от которой у меня на бёдрах шрамы и постоянно болит спина?

Или спрятать в тюрьму? Да я и так в тюрьме. Мы все в тюрьме. И нам всем пора на свободу. 26 лет – это перебор.

Давайте разрушим эту тюрьму!