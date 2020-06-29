В Таллинне прошел пикет солидарности с протестующими белорусами 29.06.2020, 19:30

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Фото: Siim Lõvi /ERR

Белорусская диаспора и неравнодушные эстонцы вышли к посольству Беларуси.

В понедельник, 29 июня, у посольства Беларуси в Таллинне прошел пикет белорусской диаспоры Эстонии и неравнодушных граждан в знак поддержки честных и прозрачных президентских выборов в Беларуси. Об этом сайту Charter97.org сообщили организаторы и прислали фото.

Участники акции поставили цель привлечь внимание к проблемам страны и продемонстрировать солидарность с находящимися в белорусских тюрьмах политзаключенными.

Митингующие требовали освобождения кандидатов на пост президента, прекращения репрессий, честных и прозрачных выборов и ухода главы Избиркома Лидии Ермошиной со своего поста.

фото: charter97.org

фото: charter97.org

фото: charter97.org