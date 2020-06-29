Польша помогает странам-партнерам НАТО в борьбе с коронавирусом 29.06.2020, 19:50

Грузия, Армения и Азербайджан получили поддержку от Польши в борьбе с COVID-19.

Польша увеличивает помощь странам-партнерам Североатлантического альянса в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19. В штаб-квартире НАТО сообщили, что Грузия, Армения и Азербайджан получили поддержку в рамках союзнической солидарности, передает «Польское радио».

Польша отправила в Грузию почти 7 000 защитных шлемов и более 5 000 литров дезинфицирующего средства. В штаб-квартире НАТО сообщили, что власти в Тбилиси обратились в Координационный центр реагирования на евроатлантические кризисы, представители которого собирают запросы от нуждающихся в поддержке и направляют их странам-членам, а затем координируют предлагаемую помощь.

Одной из стран, ответивших на просьбу Грузии, была Польша. Кроме того, по данным альянса, Варшава помогла Армении и Азербайджану в рамках двусторонней помощи. Это медицинские маски стоимостью почти 100 000 злотых (более 22 700 евро), защитные козырьки и дезинфицирующий гель.