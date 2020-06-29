«Ну же, вставай, говори и услышь, как звучит гордость»
- 29.06.2020, 20:14
Участница Флешмоба солидарности написала отличное стихотворение.
Участница Флешмоба солидарности прислала телеграм-каналу «Баста» не только фото, но и классное стихотворение:
«Да, ты не воин: озерная глубь в глазах, васильки в руках, по плечам бежит русый
Волос.
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Да, ты боишься, но чтоб изменить мир нужно начать с себя и просто подать
Голос.
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Просто подать голос. История учит: один ведь в поле
Не воин.
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Только всем вместе понятно чего мы, такие,
Стоим.
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Просто подать голос в защиту того, что считаешь
Важным.
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Чтобы служить поддержкой, примером для тех, кому ещё больше
Страшно.
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Просто зажечь маяк для всех, у кого под
Кожей
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Молча болит душа, негодует совесть и сердце страдает
Тоже.
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Просто стать каплей в волне, что здесь и сейчас упрямо творит
Историю.
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Просто отдать свой голос за честную, справедливую
Траекторию.
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Знаешь, приходит миг, когда промолчать - само по себе
Подлость.
⠀
Ну же, вставай, говори и услышь, как звучит
Гордость».
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