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«Ну же, вставай, говори и услышь, как звучит гордость»

  • 29.06.2020, 20:14
«Ну же, вставай, говори и услышь, как звучит гордость»

Участница Флешмоба солидарности написала отличное стихотворение.

Участница Флешмоба солидарности прислала телеграм-каналу «Баста» не только фото, но и классное стихотворение:

«Да, ты не воин: озерная глубь в глазах, васильки в руках, по плечам бежит русый

Волос.

Да, ты боишься, но чтоб изменить мир нужно начать с себя и просто подать

Голос.

Просто подать голос. История учит: один ведь в поле

Не воин.

Только всем вместе понятно чего мы, такие,

Стоим.

Просто подать голос в защиту того, что считаешь

Важным.

Чтобы служить поддержкой, примером для тех, кому ещё больше

Страшно.

Просто зажечь маяк для всех, у кого под

Кожей

Молча болит душа, негодует совесть и сердце страдает

Тоже.

Просто стать каплей в волне, что здесь и сейчас упрямо творит

Историю.

Просто отдать свой голос за честную, справедливую

Траекторию.

Знаешь, приходит миг, когда промолчать - само по себе

Подлость.

Ну же, вставай, говори и услышь, как звучит

Гордость».

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