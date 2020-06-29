«Ну же, вставай, говори и услышь, как звучит гордость» 29.06.2020, 20:14

Участница Флешмоба солидарности написала отличное стихотворение.

Участница Флешмоба солидарности прислала телеграм-каналу «Баста» не только фото, но и классное стихотворение:

«Да, ты не воин: озерная глубь в глазах, васильки в руках, по плечам бежит русый

Волос.

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Да, ты боишься, но чтоб изменить мир нужно начать с себя и просто подать

Голос.

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Просто подать голос. История учит: один ведь в поле

Не воин.

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Только всем вместе понятно чего мы, такие,

Стоим.

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Просто подать голос в защиту того, что считаешь

Важным.

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Чтобы служить поддержкой, примером для тех, кому ещё больше

Страшно.

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Просто зажечь маяк для всех, у кого под

Кожей

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Молча болит душа, негодует совесть и сердце страдает

Тоже.

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Просто стать каплей в волне, что здесь и сейчас упрямо творит

Историю.

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Просто отдать свой голос за честную, справедливую

Траекторию.

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Знаешь, приходит миг, когда промолчать - само по себе

Подлость.

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Ну же, вставай, говори и услышь, как звучит

Гордость».

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