Фотофакт: Как выглядят самые дешевые двухкомнатные квартиры Минска 29.06.2020, 20:22

Названа их стоимость.

На вторичном рынке столицы за последние два месяца самыми стабильными были цены на двухкомнатные квартиры. Средняя цена квадратного метра, согласно данным Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Беларуси, была эквивалентна 1250 долларам. Tut.by изучил предложения вторичного рынка и посмотрел, почем сейчас предлагают самые бюджетные «двушки» в Минске, стоимость квадратного метра которых не превышает 1200 долларов.

Ул. Крамского, 16

Квартира площадью 38,5 квадратного метра расположена на первом этаже двухэтажного дома (Советский район). Это малометражка с проходной комнатой, совмещенным санузлом и кухней в 4,8 метра. Продается за 42 тысячи долларов в эквиваленте, по 1090 за квадратный метр.

Ул. Плеханова, 111

Квартира площадью 38,4 квадратного метра находится в панельном доме 1973 года постройки (капремонт был в 2012 году). Площадь жилых комнат — 7,4 и 14,7 метра, одна из них проходная. Продается квартира за 45 тысяч долларов в эквиваленте, по 1171 доллар за «квадрат».

Ул. Челюскинцев, 73

Квартира площадью 40,1 квадратного метра расположена на первом этаже двухэтажной сталинки. Жилые комнаты и санузел раздельные, балкона нет. Продается за 48 тысяч долларов в эквиваленте, по 1197 за квадратный метр.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ул. Каховская, 64

Квартира площадью 42 квадратных метра расположена в кирпичном доме 1962 года постройки. Одна из жилых комнат проходная, санузел совмещенный. Жилье продается за 48 тысяч долларов, по 1143 за квадратный метр.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ул. Минина, 13

Квартира площадью 39,8 квадратного метра расположена на первом этаже двухэтажного дома 1958 года постройки. «В квартире индивидуальное отопление, установлен новый газовый котел. Из мебели и бытовой техники остается все, что вы видите на фотографиях», — говорится в объявлении. Цена — 48,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1218 за квадратный метр (цена квадратного метра не совсем вписывается в заданные нами параметры, но мы сделали исключение из-за мебели, которая остается после продажи).

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Ул. Волгоградская, 31а

Квартира площадью 43,8 квадратного метра расположена в блочном доме 1960 года постройки. В 2012 году тут был проведен капремонт. Продают квартиру за 49,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1139 за квадратный метр.

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»