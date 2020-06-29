«Basta!»: Болонья требует освобождения белорусских политзаключенных
- 29.06.2020, 20:23
Волна солидарности с протестующими в Беларуси впечатляет.
Акции солидарности и поддержки продолжают проводить белорусы и просто небезразличные люди во многих городах мира по всей планете.
- Болонья говорит Basta! и требует освобождения политзаключенных. Grazie! - пишет телеграм-канал «Баста».
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