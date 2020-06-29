Ученые создали биоразлагаемый «пластик» из оливковых косточек 1 29.06.2020, 20:35

2,047

Новый материал подходит для создания предметов интерьера, игрушек и других изделий.

Испанский архитектор Хосеан Вилар и бразильский дизайнер Сильвана Катазин разработали в Барселоне биоматериал из оливковых косточек, который по свойствам напоминает пластик, пишет сайт euro-pulse.ru.

В отличие от обычного пластика он сможет разложиться естественным путем после своего срока службы, а при нагреве не выделяет вредных веществ.

Для его создания используются оливковые косточки – отход производства оливкового масла, которое в Испании делают как на крупных заводах, так и на небольших домашних установках. Новый материал хорошо подходит для создания предметов интерьера, игрушек и других изделий, которые должны служить при комнатной температуре.

«Оливковый» биопластик появился на свет благодаря открытому исследовательскому центру FabLab, созданному в Барселоне при поддержке Евросоюза. Инноваторы могут там сделать прототип своего изобретения и проверить жизнеспособность своей идеи.

Это не первый в мире проект создания биопластика из оливковых косточек: похожий продукт в прошлом году появился в Турции. Но барселонские изобретатели добавляют к раздробленным косточкам три секретных ингредиента, которые делают материал более податливым и нетоксичным. В результате его можно расплавить в кастрюле, а потом придать пластику новую форму.

Создание более экологичных видов пластика – это часть европейской стратегии защиты окружающей среды от пластикового загрязнения. К 2030 году в Европе должно перерабатываться минимум 50% всего пластика.