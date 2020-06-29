«Креатив белорусов в эти дни просто восхищает» 1 29.06.2020, 20:43

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Белорусы придумывают новые способы участия в Флешмобе солидарности.

Креатив белорусов в эти дни просто зашкаливает. Балконный оркестр, зажигательные танцы, песни под гитару и под аккомпанемент металлических мисок мы уже видели. Но, оказывается, и обычные пластиковые бутылки неплохо идут в дело.

"Если стучать пустой двухлитровой бутылкой от кока-колы по парапету балкона, то получается и громко, и звонко, - пишет читатель телеграм-канала «Баста». - А если во вторую руку взять литровик пустой, то получается два разных звука.

К чему я это?

Просто в песне "Свергнем таракана", там стук такой квиновский, и когда я ставлю на балконе на блютуз-колонке эту песню на время флешмоба. то как бы бутылками выходит, что подыгрываю.

Получается прикольно. Попробуйте.

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