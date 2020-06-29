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Из водоема под Бобруйском достали Nissan с телами четырех мужчин, среди них - два милиционера

  • 29.06.2020, 21:14
  • 8,681
Из водоема под Бобруйском достали Nissan с телами четырех мужчин, среди них - два милиционера

По данным следствия, компания рыбачила на берегу водоема.

Из водоема в Бобруйском районе извлекли автомобиль с телами четырех мужчин, сообщила tut.by официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Днем 29 июня в милицию поступило сообщение о том, что в водоеме недалеко от райцентра обнаружен перевернутый Nissan.

В салоне автомобиля обнаружили тела четверых мужчин (1968, 1979, 1982 и 1986 годов рождения, все жители Бобруйска). Среди погибших — сотрудник отдела милиции Первомайского района Бобруйска и сотрудник Академии МВД. Оба находились вне службы.

По данным следствия, 28 июня компания рыбачила на берегу водоема вблизи деревни Спорное. В дальнейшем при движении на автомобиле вдоль берега водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в воду.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси. Для установления причины смерти мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следственно-оперативная группа продолжает осмотр места происшествия, ее работу координирует заместитель председателя СК Сергей Аземша. Все обстоятельства произошедшего выясняются.


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