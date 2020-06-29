Окно в свободу 29.06.2020, 22:02

«БелГазета» написала о Флешмобе солидарности.

Наша голь на выдумки хитра. Как говорится, ты их в дверь - они в окно. Вот в окно белорусы и придумали выпускать свой протест. 17 июня видеоблогер из Мозыря Полина Зыль призвала соотечественников провести флешмоб солидарности с медиками и арестованными активистами. Идею поддержали другие блогеры. Решено было с 23 июня каждый день в 19.00 открывать окна, выходить на балконы, аплодировать, стучать в кастрюли или включать известные песни а-ля «Уходи», «Стены рухнут», «Перемен» и т.д. - а затем выкладывать фото и видео в интернет. «Всего две минуты - но каждый день и до победы!» - таков девиз флешмоба, пишет «БелГазета».

Долго уговаривать белорусов не пришлось - протестовать, не выходя из дома, они научились.

«Я не думала, что просто греметь палкой по перилам общего балкона может принести такую эйфорию, - поделилась впечатлениями с телеграм-каналом «Баста!» жительница Минска. - У меня 24 июня день рождения, юбилей, 30 лет - и мы с подругами сидели и праздновали у меня, но я заранее предупредила, что в семь вечера иду шуметь, флешмоб же. В общем, меня поддержали. Вышли на общий балкон, там на нем поржавевшие перила, и я стала стучать палкой по этим перилам. Громко. Девчонки же просто хлопали, и мы даже не заметили, как закончились наши две минуты, мы шумели минут пять! Самое приятное, что шумели не только мы, в доме напротив это время играла музыка, «Перемен» Цоя, а из нескольких квартир слышались стуки по посуде и хлопки… Это же просто замечательно, когда понимаешь, что ты не один, что нас много и становится еще больше!»

«В нашем доме живет семья работника администрации, они не гремят с нами. Соседка, вчера гулявшая на улице с ребенком, рассказала нам, что дочка того самого работника стояла в окне и тихо хлопала и подпевала песне! Мне кажется, что еще немного и она тоже возьмет в руки сковороду! Если дети чиновников с нами, то у их родителей не останется выбора!» - рассказал телеграм-каналу житель Столбцов.