В Японии создали соцсеть, где нет негативных комментариев 3 29.06.2020, 22:29

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иллюстрационное Фото с сайта: zn.ua

Алгоритм соцсети будет подбирать душевные ответы на посты.

В Японии запустили соцсеть Under World, где пользователи могут получать только положительные комментарии на любой свой пост, пишет "Зеркало недели. Украина".

"Все комментарии здесь положительные! Это платформа, которая будет эмоционально поддерживать людей. Социальная сеть, о которой мечтали все", - говорится в сообщении Under World.

После регистрации аккаунта пользователи могут начать публикации. Все ответы на эти посты будут "приятными".

Как указывают разработчики, именно алгоритм соцсети будет подбирать душевные комментарии. Несмотря на общий тон комментариев, они могут быть очень разнообразными. Будет создаваться впечатление, что вы общаетесь с большим количеством реальных и очень добрых людей.

Эта платформа экспериментальная и пока будет работать пока только три недели. Аккаунт необходимо привязать к аккаунту в Twitter - здесь.