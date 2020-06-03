Павел Северинец: Сергей Тихановский — это наш белорусский богатырь 10 3.06.2020, 7:35

4,155

ФОТО: SVABODA.ORG

В стране происходит что-то уникально белорусское, что-то абсолютно новое.

Белорусы в эти дни удивляют весь мир: люди стоят часами во многокилометровых очередях, чтобы подписаться за кандидатов протеста.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец 31 августа проводил стрим с пикета за Сергея и Светлану Тихановских в Витебске.

Сайт Charter97.org поговорил с политиком о ситуации в стране и ее дальнейшем развитии:

- Можно сказать, что в Беларуси разворачивается революционная ситуация, граждане страны категорически не хотят жить при Лукашенко. Его мизерные рейтинги, километровые очереди за перемены, массовые пикеты за более чем за два месяца до «выборов» - это абсолютно очевидный ответ на вопрос, что сейчас нужно людям. Все остальные проблемы отошли на второй план: белорусы просто не хотят, чтобы Лукашенко руководил страной.

Тысячи людей демонстративно выходят в центры городов и показывают, что они готовы на протест.

- Возникает вопрос: что в этой ситуации делать дальше?

- В воскресенье, 7 июня, в 12 часов по всей Беларуси начнутся легальные пикеты: в Минске, в областных центрах, в городах с населением более 100 тысяч жителей и в райцентрах. Команды сборщиков подписей будут работать в центре городов, и у белорусов есть абсолютно законная возможность прийти туда, чтобы своим присутствием высказаться и насчет седьмого срока Лукашенко, и проявить солидарность с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и другими незаконно задержанными.

Диктатор боится и нервничает, итогом этого страха стали задержания, а также оскорбления в адрес народа. За последние несколько дней Лукашенко грубо нарушил Конституцию и Избирательный кодекс. У него просто нет уже никакого права выдвигаться на «президентских выборах».

В этой связи хотелось бы увидеть конкретные шаги со стороны тех людей (Виктора Бабарико, Валерия Цепкало), которые в этой избирательной кампании обозначают себя как альтернативу Лукашенко.

Первое, что им необходимо сделать - это четко сформулировать требование освободить незаконно задержанных людей. Это ключевой вопрос. Если они этого не сделают, то сами себя поставят в двусмысленное положение. Кто-то в таком случае сможет подумать, что они - часть спектакля Лукашенко, а кто-то даже подумает, что они просто боятся. Люди, которые идут в политическую кампанию, чтобы действительно менять режим, должны однозначно понимать: солидарность с задержанными сегодня - это основа. Если этого нет - значит, нет и доверия со стороны народа. Тот, кто выскажет солидарность ясно, просто и понятными словами, будет восприниматься как часть решения главной проблемы белорусов. А те, кто будут отмалчиваться или уходить от этого вопроса, будут восприниматься как часть этой самой проблемы.

- В чем уникальность сегодняшних протестов? Почему у обычного гомельского блогера получилось мобилизовать десятки тысяч человек по всей стране?

- Феномен Сергея Тихановского очень простой. Он сработал рупором. Он приезжал и просто давал микрофон людям.

Меня когда-то такой способ разговора с людьми очень сильно впечатлил: когда приезжает лидер или политик и просто дает высказаться людям. Все, что накипело, народ озвучит сам. Это и есть ключ к успеху.

В реальности ничего сверхъестественного не было, просто нашему народу дали возможность высказаться. Включены камеры, начинается эфир, сотни тысяч смотрят и говорят: «Это же абсолютная правда!». И народ чувствует единение, общую волну, общий порыв. Это сработало и привело к успеху.

Сергей Тихановский - это самый обычный белорус, который в какой-то момент понял: а кто, если не я? Но в то же время - это очень классный белорус, он симпатичен людям. Честно говоря, когда смотришь на него, думаешь, что это и есть архетип, собирательный образ нашего народа. Богатырь (а он еще и потомок древнего шляхетского рода!) просто встал, посмотрел вокруг себя и как будто проснулся. «Что мы тут делаем, друзья? Давайте будем выходить, давайте требовать перемен! Почему один человек пытается пугать весь народ?» - эти слова Тихановского дошли до миллионов сердец.

Поэтому настроение у белорусов сейчас – как можно скорее покончить с этим режимом, чтобы его вообще больше не было.

В Витебске я видел у людей, которые стояли в очередях к пикетам, такое сильное, иногда мрачное, но упертое настроение. Они пока еще молчат - но уже стоят в очереди за свободой. Эти очереди растягиваются на километры, и это видят все в мире. В этих очередях - такие тяжелые белорусские взгляды, которые не обещают Лукашенко ничего хорошего. Это напоминает мне взгляд партизана, который выходит из хаты для того, чтобы добывать себе лучшую долю.

Но больше всего на пикетах в Витебске меня поразило то, насколько быстро простое недовольство властью превращается в яркий политический и бело-красно-белый протест. Многие люди, которые пришли на пикеты в Витебске, даже не знали сначала, как отвечать на лозунг «Жыве Беларусь!» - а просто повторяли этот возглас.

Но за один час разговора на родном языке, за один час под бел-красно-белыми флагами сотни людей на глазах превращались в Народ. Это люди, которые сначала пришли просто стоять в очереди или смотреть, что будет происходить, а в конце концов сами стали участниками и главной движущей силой истории.

Когда подошла милиция делать какие-то объявления, люди уже просто смеялись над ними или призывали их присоединиться. Никакого страха не было. Произошло освобождение. Символично, что это происходило на площади Свободы в Витебске. Люди, которые сначала не верили, что можно что-то поменять в стране, буквально за час превращаются в свободный народ.

Меня это сильно впечатлило. Мне это напомнило Владимира Короткевича и Витебск из его прозы: как будто возвращаются легендарные времена, когда наш народ проявлял чудеса воли и храбрости.

Поэтому хочу сказать всем, кто уже был и кто еще не был с пробужденным народом: чем больше нас будет на легальных пикетах, акциях солидарности в это воскресенье и в последующие дни, тем больше шансов, что Сергей Тихановский и его соратники будут освобождены. Чем дольше Лукашенко держит блогера Тихановского в тюрьме - тем больше он делает из него национального героя. Потом он с этим уже ничего не сможет поделать. Сергея нужно освобождать, а Лукашенко пора уходить. Народ выходит – Лукашенко уходит!

- Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация летом этого года?

- Этим летом от белорусов требуется только одно: сделать свой шаг к свободе.

Нужно понимать, что подпись за альтернативного кандидата и даже голос на «выборах» нашей главной проблемы не решают. «Выборов», к сожалению, нет, они фальсифицируются.

Но выход на легальный пикет, на протест и, если надо, на национальную забастовку способен все решить. Потому что то количество людей, которое уже сейчас протестует, показывает, что мы достигли качественно нового уровня в политической жизни. В новейшей истории Беларуси такого еще не было. Думаю, что и в мировой истории не было таких примеров: чтобы за два месяца до «выборов» тысячи людей выходили и становились в очереди.

Я нигде и никогда такого не видел, чтобы люди становились в километровые очереди за свободой. Это что-то уникальное белорусское, что-то новое. Я думаю, что это ничего хорошего не обещает Лукашенко, но обещает свободу белорусскому народу.