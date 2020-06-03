Жители Березы часами стояли в очереди, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую
- 3.06.2020, 8:17
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Количество людей на легальном пикете росло весть день.
2 июня впервые в Березе у «Евроопта» проходил пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Беларуси альтернативного кандидата - Светланы Тихановской.
Корреспондент «Першага Рэгіену» вел прямую трансляцию с легального пикета.
Сбор подписей в Березе проходил весь день, с 12 до 22 часов.
Несмотря на ненастную погоду возле сборщиков подписей около часа дня уже образовалась очередь.
Вечером на пикете по сбору подписей у «Евроопта» в Березе выстраивались очереди больше, чем в первой половине дня.