Жители Березы часами стояли в очереди, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую 3.06.2020, 8:17

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Фото: 1reg.by

Количество людей на легальном пикете росло весть день.

2 июня впервые в Березе у «Евроопта» проходил пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Беларуси альтернативного кандидата - Светланы Тихановской.

Корреспондент «Першага Рэгіену» вел прямую трансляцию с легального пикета.

Сбор подписей в Березе проходил весь день, с 12 до 22 часов.

Несмотря на ненастную погоду возле сборщиков подписей около часа дня уже образовалась очередь.

Вечером на пикете по сбору подписей у «Евроопта» в Березе выстраивались очереди больше, чем в первой половине дня.