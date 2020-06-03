Блогер Александр Кабанов: Хватит терпеть этот беспредел! 3.06.2020, 8:29

Александр Кабанов

Виновные в провокации против народного блогера должны ответить по закону.

Блогер и активист из Березы (Брестская область) Александр Кабанов опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с требованием немедленно освободить Сергея Тихановского и команду народного блогера:

«Я прошу запустить в соцсетях следующий флешмоб. Сегодня до сих пор находится в тюрьме на Окрестина Сергей Тихановский и его команда. Произошла безобразнейшая ситуация в Гродно, о которой знает уже вся страна.

Мы должны потребовать от властей его немедленного освобождения, освобождения членов его команды, а также привлечения к уголовной ответственности всех лиц, виновных в данной провокации.

Хватит терпеть этот беспредел!»

29 мая в результате спланированной провокации в Гродно был задержан народный блогер Сергей Тихановский и еще 9 человек. Позже МВД Беларуси заявило о возбуждении уголовного дела против задержанных.

Правозащитные организации призвали Сергея Тихановского политзаключенным. Его местонахождение скрывается от СМИ и родственников. Жизнь народного блогера находится в опасности.

31 мая в Минске был задержан и осужден на 15 суток ареста один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич.

2 июня пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано потребовал от белорусских властей немедленно освободить Сергея Тихановского и Николая Статкевича.

В ПА ОБСЕ осудили арест Тихановского и других белорусских политзаключенных.