Белорус мастерски потроллил «Сашу три процента» 4 3.06.2020, 9:22

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ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Его комментарий стал самым популярным за всю историю портала onliner.by.

Читатель onliner.by перечислил претензии к Лукашенко. Комментарий стал самым популярным, возможно, за всю историю портала, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Александр Григорьевич, мы (все 3%) в едином порыве готовы объединиться вокруг вас, - пишет читатель. - Надеюсь, вы сможете исправить то, что наворотили предыдущие президенты.

Частичный список прилагаю:

- полное отсутствие веры в будущее у большей части населения;

- низкие зарплаты, которых хватает максимум на скудное питание и одежду из секонда;

- 400 тысяч человек, по данным Белстата, находящихся за "чертой бедности";

- кредиты на сбор ребенка в школу;

- поборы на субботники, "Красные кресты", БРСМ, принудительная подписка на госгазеты, в которых подписчикам рассказывается, как хорошо на свете жить;

- трата сотен миллионов "слез для страны" на "голодные игры" и как вершина цинизма – реклама о сборе пары десятков тысяч на лечение детей в перерывах между соревнованиями;

- полное безразличие чиновников любых мастей;

- повсеместное "кумовство" и "блат";

- новые здания и ремонты зданий судов, налоговых, бирж труда, ФЗСН и других госструктур и на этом фоне "обшарпанные" районные больницы;

- "бесплатная" медицина, где из бесплатного остались "общие анализы крови и мочи", остальное по записи через несколько месяцев;

- суды, выписывающие штрафы хлопающему в ладоши однорукому человеку и выкрикивающему "Жыве Беларусь" немому;

- штрафы, сутки за попытку высказать свое мнение, по законам, противоречащим Конституции;

- "вымывание" из маленьких и средних населенных пунктов мужского населения, вынужденного бросать семьи и уезжать для добычи "копейки" в другие страны;

- исчезновение и отсидка большинства оппонентов власти;

- борьба с преступностью, при которой более 80% взрослого населения имеют в наличии минимум "административку";

- статистические данные от Белстата, Минздрава, вызывающие по меньшей мере – недоумение;

- полное безразличие главнокомандующего к здоровью и жизни народа;

- поддержка китайского народа в борьбе с "ковидом" и упрек в "психозе" собственному населению, при борьбе с той же болезнью;

- точнейшие прогнозы ("девальвации не будет", всем по 500, 1000 долларов зарплаты, плато, пики и т.д.);

- налог на "тунеядство", оскорбляющий в первую очередь всех тех, кто работает за рубежом и присылает (привозит) так необходимую стране валюту;

- дорожный налог;

- "дамоклов меч" в виде контрактов;

- полное бесправие работника перед начальником-самодуром;

- "карманные" профсоюзы, считающие своей главной задачей выдачу новогодних подарков и сбор подписей в поддержку Лукашенко на выборах;

- повышение пенсионного возраста, пенсионная ловушка;

- постоянные девальвации и деноминации;

- народ-иждивенец: при ежегодном повышении коммуналки, цен на проезд и бензин, население по-прежнему продолжает платить "лишь" 30-50% экономически-обоснованного тарифа;

- жизнь по принципу "где бы переотдолжить, чтобы переотдать" и, как итог, многомиллиардные долги;

- постройка АЭС за 10 миллиардов без какого-либо плана по внедрению этой станции в энергосистему страны, а также по реализации излишков энергии;

- отсутствие выбора на любых выборах.

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