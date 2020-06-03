Коронавирус бушует в Столинском районе, есть умершие 3.06.2020, 9:29

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Инфекция поразила значительную часть населения райцентра.

Коронавирус распространяется в населенных пунктах Столинского района Брестской области. Есть умершие, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«В Столинском районе Брестской области в деревне Туры умерло трое жителей от коронавируса, они были выписаны из больницы, - пишет читатель канала. - Более 570 заболевших в городе Столин, есть смертельные случаи, шесть человек умерли.

Также много случаев в деревнях Струга, Большие Викоровичи и Малые Викоровичи Стружского сельсовета».

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