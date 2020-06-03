Цена нефти Brent превысила $40 впервые после новостей о развале ОПЕК+ 3.06.2020, 9:38

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Цена на нефть марки WTI также выросла.

Стоимость барреля нефти Brent превысила $40 впервые с 6 марта, когда стало известно о развале сделки ОПЕК+, ограничивающей добычу. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже в Лондоне, сообщает РБК.

По состоянию на 4:30 (по Минску) баррель Brent с поставкой в августе стоил $40,36, показав рост почти на 2% к цене закрытия во время предыдущих торгов.

Цена на нефть марки WTI с поставкой в июле также выросла: на максимуме она составляла $37,81 за баррель, что на 2,7% выше чем на закрытии торгов.

По данным Bloomberg, котировки выросли на фоне новостей о том, что участники сделки ОПЕК+ обсуждают возможность продлить ограничения, достигнутые в рамках соглашения, еще на два месяца. В частности, речь идет о пролонгации периода, в который сокращение составит 9,7 млн баррелей в сутки. Если страны договорятся, он может быть продлен до конца лета.

Последний раз стоимость североморской нефти Brent превышала $40 6 марта, накануне обвала нефтяного рынка. Тогда страны — участницы соглашения ОПЕК+, которое ограничивает их добычу, не договорились о продлении сделки. Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить добычу из-за просевшего спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса. Россия предлагала оставить добычу на прежнем уровне.

После объявления о непродлении сделки цены на нефть рухнули, потеряв около 30%. После этого они продолжили падение и даже ушли в отрицательные значения.

Однако уже в первой половине апреля стороны заключили новое соглашение ОПЕК+, по условиям которого страны суммарно сократят добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки. Такое сокращение будет действовать два месяца начиная с 1 мая, потом страны постепенно начнут наращивать объем.