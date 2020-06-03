Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской по Гродно избила милиция 36 3.06.2020, 9:57

18,532

Дмитрий Фурманов

Об этом рассказал отец Дмитрия Фурманова.

Отец Дмитрия Фурманова, задержанный 29 мая в Гродно, рассказал «Радыё Свабода», как он поменял мнение о милиции и Лукашенко.

«Подленько»

Александр Фурманов - отец Дмитрия, пенсионер, живет в Гродно. Дмитрий Фурманов - координатор команды Светланы Тихановской в Гродненской области.

Оба присутствовали на Советской площади, когда были задержания. По словам Александра, его сына схватили одновременно с Тихановским. Откуда-то выбежали парни в штатском и выкрали его из-за стола, где он собирал подписи, вместе со стулом, на котором он сидел.

«Подленько», - говорит о таком задержании Александр.

Он до сих пор не понимает, за что забрали его сына. Его отец знает, что он мог быть задержан за предыдущую встречу с Тихановским перед президентской кампанией. Его часто сторожила милиция под домом. Однако Фурманов в последнее время почти не выходил из квартиры.

«Это не нарушение закона, это разрешено. Они просто инициировали эту провокацию», - говорит Александр о задержаниях во время легального пикета.

Выяснить, где сын, родителям удалось только на следующее утро. Тогда он был в Гродненском СИЗО. В тот же день Дмитрий и другие были доставлены в минский следственный изолятор на улице Окрестина.

Отец говорит, что ничего не узнал о своем сыне от дежурного адвоката. Кроме того, адвокат попросил заплатить 350 рублей за несколько часов ее «работы», хотя она является государственным адвокатом, а не по договору.

«С этим я столкнулся, когда Дима был задержан - с милицией, с властями. Некуда идти, не у кого спрашивать. Мы для них никто, мусор», - говорит Александр.

«Какая у нас бесправная страна!»

1 июня родители отправились в Минск и нашли частного адвоката для своего сына. До недавнего времени они надеялись, что их сын будет освобожден через 72 часа после задержания. Однако им сказали, что срок содержания под стражей был продлен до 10 дней. В каком состоянии сейчас Дмитрий, отец не знает. Во-первых, он не был обвинен.

Новый адвокат видел Дмитрия. По его словам, Дмитрий был избит. Дмитрий попросил бумаги и чернил, чтобы написать жалобу о незаконном задержании. Родителям Дмитрия удалось передать ему передачу: еду, теплую одежду, средства гигиены. Они знают от адвоката, что передача была получена.

После задержания Дмитрия его отец стал больше интересоваться политикой.

«Когда я окунулся во все это, понял - какая у нас беззаконная страна! Теперь я всем сердцем поддерживаю Тихановского», - говорит гродненец.

Ранее он участвовал во всех выборах, голосовал за Лукашенко.

«Сначала он мне очень понравился. Был очень на его стороне. Но не сейчас», - подытоживает пенсионер.

По его словам, задержания произошли, «потому что власти почувствовали, что под ними качается стул».

«Белорусы терпеливые люди, но это терпеть уже невозможно. Молодые люди не могут получить нормальную работу. Повсюду кумовство», - говорит пенсионер.

«Раньше люди обращались в милицию за помощью, но сейчас туда нельзя идти. Милиция преобразилась до такой степени - как борзые шакалы, опричники», - возмущается Фурманов.

«Я, наверное, не ошибаюсь, все люди так говорят. Они пытаются таким образом запугать людей», - считает он.

Дмитрию 34 года. Ранее он работал инженером в правительственной организации. Недавно уволился, переучился на программиста. В последнее время он изучал английский язык и искал работу программиста. По словам отца, Дмитрий всегда боролся с несправедливостью.

«Будем надеяться, что справедливость восторжествует», - оптимистично завершает разговор Александр.